Спасатели потушили пожар на заводе в Рязани

Пожар на заводе Центролит в Рязани. 12 ноября 2018

Пожар на заводе Центролит в Рязани. 12 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар на заводе "Центролит" в Рязани, площадь пожара составляла 1,6 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 2 тысячи квадратных метров в двухэтажном здании на территории завода "Центролит" на улице Южный промузел. В результате пожара обрушилась кровля здания на площади 300 квадратных метров. Сообщается, что в 14.42 пожар удалось локализовать.

"В 17.54 полная ликвидация", — говорится в сообщении МЧС.