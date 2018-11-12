Спасатели потушили пожар на заводе в Рязани

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Спасатели потушили крупный пожар на заводе "Центролит" в Рязани, площадь пожара составляла 1,6 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 2 тысячи квадратных метров в двухэтажном здании на территории завода "Центролит" на улице Южный промузел. В результате пожара обрушилась кровля здания на площади 300 квадратных метров. Сообщается, что в 14.42 пожар удалось локализовать.
"В 17.54 полная ликвидация", — говорится в сообщении МЧС.