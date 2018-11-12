Суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать иск о блокировке сайтов "Кэшбери"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Первомайский суд Ростова-на-Дону в понедельник приступил к рассмотрению иска о признании запрещенной информации на двух сайтах компании "Кэшбери", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В начале октября суд принял исковое заявление к производству. Первое судебное заседание было назначено на 12 ноября. Истцом выступает прокурор Кировского района Ростова-на-Дону, ответчиком — Роскомнадзор области.

На заседание в суд явились представитель истца, а также представитель заинтересованной стороны — Центрального банка РФ. Суд зачитал права и обязанности сторон.

"Суд постановил начать слушание административного дела в отсутствии ответчика", — сказала судья.

В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях.

Прокуратура провела проверку группы, после чего направила в Первомайский суд Ростова-на-Дону, по месту регистрации компании, иск о блокировке сайтов "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com" на территории России. Иск от прокуратуры Кировского района Ростова-на-Дону поступил в суд 28 сентября.

Группа "Кэшбери" позиционирует себя как инвестиционная p2р-платформа, которая позволяет физлицу выдавать заемные средства другим физическим лицам. На сайте платформы указано, что Артур Варданян является собственником идеи и всех разработанных площадок и продуктов холдинга. В нее также входят микрокредитная компания "Варшава", ООО "Кэшбери", а также зарегистрированная в 2016 году в Великобритании PLC "Cashbery Limited". Головной офис холдинга находится в Дубае.

В октябре Варданян через Youtube объявил, что компания уходит на перерыв до ноября и в связи с этим приостанавливает ввод и вывод средств. Позже в видеообращении он заявил о прекращении работы "Кэшбери" и намерении создать новую инвестиционную компанию с охватом участников до 30 миллионов человек.