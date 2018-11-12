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Происшествия

В Петербурге главу "банды Лося" попросили посадить почти на десять лет

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкНаручники. Архивное фотоНаручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Гособвинитель в Санкт-Петербургском городском суде попросил приговорить к 9 годам и 10 месяцам и к 18 годам колонии двоих из десяти обвиняемых в создании ОПГ, которая, по версии СК РФ, поставляла наркотики в Россию и Евросоюз и причастна к убийствам, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Майор милиции, старший оперуполномоченный Управления уголовного розыска КМ ГУВД по СПб и ЛО Алексей Чумаченко
© ГУ МВД РФ
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Особый интерес к этому процессу обусловлен еще и тем, что Следственный комитет предъявил предполагаемому главарю банды Александру Курьякову (известен как Лось) обвинение в создании преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии. По этой статье ему грозил пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что 25 октября коллегия присяжных полностью оправдала восьмерых из десяти обвиняемых. Только братья Александр и Андрей Курьяковы признаны виновными по одному эпизоду покушения на сбыт наркотических средств. В понедельник в горсуде завершились прения по этому делу.

Обвинение попросило признать Александра Курьякова виновным в приготовлении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. "Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ОПС о требованиях гособвинителя в процессе.

Денис Сафронов во время операции по задержанию подозреваемого в нападениях на пожилых женщин
© Фото : ГУ МВД России по Свердловской области
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Его брата Андрея Курьякова гособвинитель попросил признать виновным в покушении на преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Ему попросили назначить наказание в виде лишения свободы на 14 лет и 11 месяцев, с учетом судимости по приговору Приморского районного суда Петербурга — 18 лет в колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей, отмечает ОПС.

Сторона защиты просила оправдать подсудимых.

Кроме братьев Курьяковых на скамье подсудимых находились Сергей Царев, Вячеслав Шишкин, Сергей Осипов, Владимир Головков, Владимир Пантелеев, Андрей Гордиенко, Дмитрий Кошелев и Михаил Кокотов, всего — десять человек.

Уголовное дело расследовалось более четырех лет, его объем составил около 60 томов. Еще три с лишним года — материалы поступили в суд в мае 2015-го — ушло на вынесение приговора. Заседания проходили в закрытом режиме из-за того, что в материалах есть тома с грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".

Участники организованного преступного сообщества Ифы-Козлова. Архивное фото
© Фото : официальный твиттер Следственного комитета Российской Федерации
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Банда, по мнению следствия, была создана в 1992-94 годах Александром Курьяковым, пригласившим в нее знакомых по району и школе, а также уголовников, с которыми он к тому моменту уже успел вместе отсидеть в колонии. Первые убийства, считает СК, фигуранты совершили в 1994 году, среди жертв были и участники этой же ОПГ, в чем-то провинившиеся перед "боссом".

В 2000 году Александр Курьяков был осужден за организацию убийства, похищение человека, вымогательство, мошенничество и разбой, но досрочно освободился всего через два года. К этому моменту, полагает СК, он получил среди преступников "признание в качестве криминального авторитета".

В этом статусе он, как считает следствие, "переквалифицировался" на торговлю наркотиками, при этом не ограничиваясь территорией России, а работая также и в Евросоюзе. В состав группировки к тому моменту, полагает СК, входило "подразделение, обеспечивавшее безопасность противоправных действий и физическую поддержку при решении конфликтных ситуаций".

Преступник
© Depositphotos / dmitrimaruta
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Последние, как утверждает следствие, в 2011 году убили по указанию "босса" предпринимателя, который не поделил с Курьяковым финансовые потоки от наркоторговли.

Милицейская "крыша"

Примечательно, что в банду, по данным СК, входил страж порядка — уже бывший начальник одного из отделов УБОП при ГУВД по Петербургу и Ленобласти Владимир Головков, который покровительствовал Курьякову и помогал устранять конкурентов.

Более того, как считает следствие, Головков привлекал к криминальному ремеслу своих подчиненных — трех уже бывших оперативников по особо важным делам его отдела.

Всего подсудимым инкриминировалось совершение в период с 1994 по 2012 год семи убийств, а также семи преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Два из последних были совершены в Германии и Финляндии, полагает СК.

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