В Петербурге главу "банды Лося" попросили посадить почти на десять лет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Гособвинитель в Санкт-Петербургском городском суде попросил приговорить к 9 годам и 10 месяцам и к 18 годам колонии двоих из десяти обвиняемых в создании ОПГ, которая, по версии СК РФ, поставляла наркотики в Россию и Евросоюз и причастна к убийствам, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Ранее сообщалось, что 25 октября коллегия присяжных полностью оправдала восьмерых из десяти обвиняемых. Только братья Александр и Андрей Курьяковы признаны виновными по одному эпизоду покушения на сбыт наркотических средств. В понедельник в горсуде завершились прения по этому делу.
Обвинение попросило признать Александра Курьякова виновным в приготовлении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. "Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении ОПС о требованиях гособвинителя в процессе.
Сторона защиты просила оправдать подсудимых.
Кроме братьев Курьяковых на скамье подсудимых находились Сергей Царев, Вячеслав Шишкин, Сергей Осипов, Владимир Головков, Владимир Пантелеев, Андрей Гордиенко, Дмитрий Кошелев и Михаил Кокотов, всего — десять человек.
Уголовное дело расследовалось более четырех лет, его объем составил около 60 томов. Еще три с лишним года — материалы поступили в суд в мае 2015-го — ушло на вынесение приговора. Заседания проходили в закрытом режиме из-за того, что в материалах есть тома с грифом "Секретно" и "Совершенно секретно".
Банда, по мнению следствия, была создана в 1992-94 годах Александром Курьяковым, пригласившим в нее знакомых по району и школе, а также уголовников, с которыми он к тому моменту уже успел вместе отсидеть в колонии. Первые убийства, считает СК, фигуранты совершили в 1994 году, среди жертв были и участники этой же ОПГ, в чем-то провинившиеся перед "боссом".
В 2000 году Александр Курьяков был осужден за организацию убийства, похищение человека, вымогательство, мошенничество и разбой, но досрочно освободился всего через два года. К этому моменту, полагает СК, он получил среди преступников "признание в качестве криминального авторитета".
В этом статусе он, как считает следствие, "переквалифицировался" на торговлю наркотиками, при этом не ограничиваясь территорией России, а работая также и в Евросоюзе. В состав группировки к тому моменту, полагает СК, входило "подразделение, обеспечивавшее безопасность противоправных действий и физическую поддержку при решении конфликтных ситуаций".
Милицейская "крыша"
Примечательно, что в банду, по данным СК, входил страж порядка — уже бывший начальник одного из отделов УБОП при ГУВД по Петербургу и Ленобласти Владимир Головков, который покровительствовал Курьякову и помогал устранять конкурентов.
Более того, как считает следствие, Головков привлекал к криминальному ремеслу своих подчиненных — трех уже бывших оперативников по особо важным делам его отдела.
Всего подсудимым инкриминировалось совершение в период с 1994 по 2012 год семи убийств, а также семи преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Два из последних были совершены в Германии и Финляндии, полагает СК.