В КБР завели дело в отношении полицейского, сбившего пенсионера на переходе

НАЛЬЧИК, 12 ноя — РИА Новости. Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело в отношении сотрудника центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по КБР, который в октябре этого года насмерть сбил пенсионера на пешеходном переходе, сообщает СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что 17 октября текущего года оперуполномоченный ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной автомашиной "ВАЗ-217030", на улице Баксанское шоссе в городе Чегем наехал на пешехода 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных повреждений пенсионер скончался в медицинском учреждении. Региональное МВД сообщало, что у водителя не выявлено признаков алкогольного опьянения. По данному факту была назначена доследственная проверка.

"По материалам проверки в отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам уголовного дела, полицейский нарушил требования правил дорожного движения, передвигаясь в населенном пункте со скоростью около 90 километров в час, не остановившись и не снизив скорость перед пешеходным переходом.

Как отмечает следствие, при этом он видел, "что остановились и снизили скорость транспортные средства, двигавшиеся в попутном направлении".

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что по данному факту министром внутренних дел по КБР Игорем Ромашкиным назначена служебная проверка. "В случае подтверждения вины сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства", — уточнили в министерстве.