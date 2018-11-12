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Происшествия

В Сочи злоумышленник протащил полицейского машиной при задержании

(обновлено: 15:30 12.11.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото.Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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СОЧИ, 12 ноя — РИА Новости. Житель Сочи, находящийся в федеральном розыске, в момент задержания оказал полицейским сопротивление и протащил сотрудника правоохранительных органов машиной 20 метров, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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По данным ведомства, сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что 39-летний местный житель, находящийся в федеральном розыске за уклонение от отбытия наказания, проживает в одном из домовладений Адлерского района Сочи.

"По указанному адресу сотрудники полиции обнаружили данного гражданина, который в момент проверки документов оказал неповиновение и попытался скрыться на автомобиле. Инспектор ППС старший сержант полиции Антон Холстинкин попытался остановить транспортное средство, вытащить ключи из замка зажигания, тем не менее, злоумышленник продолжил движение, протащив полицейского автомобилем около 20 метров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря напарнику полицейского транспортное средство под управлением злоумышленника было блокировано патрульным автомобилем.

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"В ходе личного досмотра в отделе полиции у задержанного был обнаружен полимерный пакет с веществом серо-зеленого цвета. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством — метадон. Установлено, что задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. В настоящее время он взят под стражу, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по двум статьям", — добавили в пресс-службе.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в полиции.

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