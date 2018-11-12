СК и полиция проводят проверки из-за отравления 19 школьников под Пензой

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки по факту госпитализации 19 учеников школы в селе Бессоновка Пензенской области с признаками кишечной инфекции, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.

Ранее в областной прокуратуре сообщили РИА Новости, что 8-9 ноября в медучреждения обратились 10 учащихся школы в селе Бессоновка с признаками острой кишечной инфекции. По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в школе. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Школа приостановила учебный процесс. По данным областного минздрава, число госпитализированных детей к понедельнику выросло до 19.

"По данному факту незамедлительно организовано проведение проверки по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сотрудниками полиции, в свою очередь, проводится проверка по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — говорится в сообщении.

Следователи изъяли в школе документы на поставленные продукты питания. К проверке привлечены работники Роспотребнадзора.

"Следователями будут установлены причины массового заболевания школьников, дана правовая оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения при наличии нарушений, допущенных при организации питания детей в школе. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении.

В СК уточнили, что в настоящее время на стационарном лечении в больнице в Пензе находятся 19 школьников в возрасте от 9 до 15 лет.