СК и полиция проводят проверки из-за отравления 19 школьников под Пензой

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Следователи и полицейские проводят проверки по факту госпитализации 19 учеников школы в селе Бессоновка Пензенской области с признаками кишечной инфекции, сообщило в понедельник региональное управление СК РФ.
"По данному факту незамедлительно организовано проведение проверки по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Сотрудниками полиции, в свою очередь, проводится проверка по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей", — говорится в сообщении.
"Следователями будут установлены причины массового заболевания школьников, дана правовая оценка действиям (бездействию) работников образовательного учреждения при наличии нарушений, допущенных при организации питания детей в школе. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении.
В СК уточнили, что в настоящее время на стационарном лечении в больнице в Пензе находятся 19 школьников в возрасте от 9 до 15 лет.