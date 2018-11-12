Омбудсмен рассказала о школьницах, избивших сверстницу в Минводах

ПЯТИГОРСК, 12 ноя — РИА Новости. Школьницы, жестоко избившие сверстницу в Минеральных Водах на Ставрополье, пропускали уроки и не отличались хорошим поведением, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко.
Полиция по данному факту начала проверку, губернатор взял ситуацию под личный контроль и направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. Как ранее сообщили в администрации Минеральных Вод, девочка после избиения была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами, ее состояние удовлетворительное.
"Установлены все участники, их возраст, известно также, что они не отличались хорошим поведением, рвением к учебе. Как сообщили в образовательных учреждениях, девочки часто пропускали уроки, относились к учебе не очень хорошо. При этом семьи у кого полные, у кого неполные", — рассказала Адаменко, отметив, что ситуация находится у нее на контроле.
По его словам, комиссия, куда входит уполномоченный по правам ребенка, работает вместе с психологами, социальными педагогами и впервые с привлечением родительской общественности.
Адаменко добавила, что определенную ответственность должны понести родители девочек. "Нельзя проходить мимо детей, которые агрессивно разговаривают между собой, которые пытаются выяснить отношения кулаками, которые жестоко обращаются с животными. Наше равнодушие может обернуться бедой. Этой случай никого не оставил равнодушным, я думаю, реакция вполне закономерна. И мы должны подумать, что делаем не так", — добавила она.
Также, по ее словам, девочкам необходимо помириться. "Не знаю, как им примириться, но это должно произойти и произойти осознанно. Одно дело, в чем мотивация, осознано они это делали или в порыве гнева, откуда этот гнев появился", — сказала собеседница агентства.