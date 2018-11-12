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Происшествия

Омбудсмен рассказала о школьницах, избивших сверстницу в Минводах

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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фотоАвтомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЯТИГОРСК, 12 ноя — РИА Новости. Школьницы, жестоко избившие сверстницу в Минеральных Водах на Ставрополье, пропускали уроки и не отличались хорошим поведением, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Светлана Адаменко.

Детская реанимация. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Врачи рассказали о состоянии девочки, избитой школьницами на Ставрополье
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой несколько подростков руками и ногами избивают школьницу. Одна из участниц конфликта прыгнула лежащей на земле пострадавшей на голову, затем девочку поставили на колени и заставили извиняться.

Полиция по данному факту начала проверку, губернатор взял ситуацию под личный контроль и направил в Минеральные Воды комиссию для проверки. Как ранее сообщили в администрации Минеральных Вод, девочка после избиения была госпитализирована в травматологическое отделение с ушибами, ее состояние удовлетворительное.

"Установлены все участники, их возраст, известно также, что они не отличались хорошим поведением, рвением к учебе. Как сообщили в образовательных учреждениях, девочки часто пропускали уроки, относились к учебе не очень хорошо. При этом семьи у кого полные, у кого неполные", — рассказала Адаменко, отметив, что ситуация находится у нее на контроле.

По его словам, комиссия, куда входит уполномоченный по правам ребенка, работает вместе с психологами, социальными педагогами и впервые с привлечением родительской общественности.

Маленькая девочка плачет на полу
© Depositphotos / Giulio_Fornasar
"Я плакала, она смеялась". Школьница исполосовала первоклассницу ремнем
"У нас есть председатели родительских комитетов в школах, у нас сегодня есть общественные управляющие советы, куда входят родители… Случай заставляет задуматься, что сделать, чтобы наши дети перестали быть такими жестокими. Характерно, что девочки выходят на порядок больше, чем мальчики по своей жестокости, вот что пугает, казалось бы, все должно быть наоборот", — отметила омбудсмен.

Адаменко добавила, что определенную ответственность должны понести родители девочек. "Нельзя проходить мимо детей, которые агрессивно разговаривают между собой, которые пытаются выяснить отношения кулаками, которые жестоко обращаются с животными. Наше равнодушие может обернуться бедой. Этой случай никого не оставил равнодушным, я думаю, реакция вполне закономерна. И мы должны подумать, что делаем не так", — добавила она.

Также, по ее словам, девочкам необходимо помириться. "Не знаю, как им примириться, но это должно произойти и произойти осознанно. Одно дело, в чем мотивация, осознано они это делали или в порыве гнева, откуда этот гнев появился", — сказала собеседница агентства.

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