У Цеповяза нет долгов перед потерпевшими по кущевскому делу, сообщила ФССП

КРАСНОДАР, 12 ноя — РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, отбывающий в колонии строгого режима в Амурской области наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, не имеет задолженностей по исполнительным производствам, сообщается в документе УФССП по Краснодарскому краю.

В распоряжении РИА Новости оказалось фото документа, из которого следует, что пять исполнительных производств на общую сумму 1,7 миллиона рублей в отношении Цеповяза завершены.

"Должником суммы задолженности погашены в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. В настоящее время производств в отношении Цеповяза Вячеслава Андреевича в… УФССП по Краснодарскому краю не имеется", — говорится в документе.

"Взыскатели — это потерпевшие (по уголовному делу кущевской банды – ред.)", — подтвердил агентству источник в ведомстве.

Ранее ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — крабы, шашлык и красная икра. СК России завел уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудников колонии.

Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.