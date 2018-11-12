Участница "сахарной аферы" во ФСИН получила 2,5 года колонии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мещанский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии предпринимателя Марину Дюкову, признав ее виновной в пособничестве бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову в растрате при заключении контракта на поставку сахара в тюрьму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

"Суд назначил Дюковой наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима", — сказала она.

Дюкова обвинялась по статье "пособничество в растрате в особо крупном размере". Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, и в отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство.

По данным следствия, в начале 2016 года бывший заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов и бывший заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлана Алексеева предложили Дюковой участвовать в аукционах на поставку сахара для учреждений ФСИН.

Ранее сообщалось, что Алексеева при формировании конкурсной документации включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара, а Дюкова предоставила во ФСИН предложения о возможности поставки по завышенной стоимости. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН РФ заключил договор с подконтрольным Дюковой юридическим лицом на сумму более 399 миллионов рублей. Из этих денег более чем 43 миллиона рублей в виде незаконно завышенной стоимости были похищены.