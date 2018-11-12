В Петербурге автоперевозчик "наехал" на конкурента и предстанет перед судом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту принуждения предпринимателя к отказу от сделки в сфере пассажирских перевозок направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

"В суд направлено уголовное дело по факту принуждения предпринимателя к отказу от сделки, фигурантом которого является владелец компании пассажирских перевозок", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, всего на скамье подсудимых по делу о принуждении бизнесмена к отказу от выполнения обязательств по договору в сфере коммерческих пассажирских перевозок, будут три человека.

"Было установлено, обвиняемый бизнесмен вместе с сообщниками организовал незаконные коммерческие пассажирские перевозки по маршрутам между населенными пунктами Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в том числе по маршруту Сосновый Бор — метро "Купчино". При этом целью злоумышленников был полный контроль над данным маршрутом", — говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, злоумышленники решили устранить с рынка компанию-конкурента, которая по договору с правительством Ленобласти легально обслуживала этот маршрут. "В мае 2017 года они приехали в офис конкурента, потребовали отказаться от выполнения обязательств по легальному договору и прекратить перевозку пассажиров в пользу конкурентов. Потерпевший не согласился с выдвинутыми требованиями, так как в этом случае мог разориться, потеряв все маршруты, которые обслуживал", — говорится в сообщении.

В октябре 2017 года злоумышленники потребовали выплатить им компенсацию в размере пяти миллионов рублей. "В противном случае потерпевшему угрожали насилием и уничтожением имущества. Потерпевший угрозы воспринял как реально осуществимые, так как ранее неизвестные уничтожили путем поджога девять автобусов в автопарке, принадлежащем компании. После этого бизнесмен обратился в полицию. Злоумышленники были задержаны", — сказано в сообщении.

Всем троим обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.