В Удмутрии ребенок провалился под лед и погиб

УФА, 12 ноя — РИА Новости. Во время игры два мальчика провалились под лед сельского пруда в Удмуртии, один из них смог выбраться, а другой утонул, сообщили в СУСК по республике.

По данным ведомства, трагедия с детьми произошла 10 ноября в деревенском пруду Камбарского района Удмуртии.

"Днем группа детей из деревни Армязь вышла на лед пруда, находящегося на окраине деревни. Двое мальчиков провалились под лед. Один выбрался самостоятельно, а другой, семилетний, утонул", — сообщает следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливается владелец пруда, допрошен глава деревни. Следователи приступили к допросу детей, которые были очевидцами происшествия, а также их родителей", — информирует ведомство.