В Ростовской области перебегавшую трассу женщину сбили три машины

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 ноя — РИА Новости. Три автомобиля поочередно сбили женщину, перебегавшую трассу М-4 "Дон" в Ростовской области, она погибла, сообщает ГУМВД по области.

Инцидент произошел в минувшие выходные на 1042-м километре автодороги М4 "Дон".

"Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Infiniti, допустил наезд на женщину-пешехода, 1978 года рождения, которая перебегала проезжую часть в неустановленном месте", — говорится в сообщении.

После этого на сбитого пешехода наехал автомобиль ВАЗ-21214, а затем автомобиль Iveco, в результате женщина погибла на месте. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.