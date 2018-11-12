Площадь пожара на заводе в Рязани увеличилась до двух тысяч "квадратов"

Пожар на заводе Центролит в Рязани. 12 ноября 2018

Пожар на заводе Центролит в Рязани. 12 ноября 2018

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Площадь пожара на территории завода "Центролит" в Рязани увеличилась еще на 500 квадратных метров и достигла 2 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.

"Площадь пожара в настоящее время составляет 2 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысяч квадратных метров в двухэтажном здании на территории завода "Центролит" на улице Южный промузел.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, сложность пожара на заводе в Рязани увеличена до ранга №3. К тушению возгорания в настоящее время привлечены 44 человека и 16 единиц техники.