В Рязани подросток впал в кому после тренировки по боксу

ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства получения травмы 16-летним студентом колледжа в Рязани, который впал в кому после тренировки по боксу, сообщает в понедельник СК РФ.

Инцидент произошел 24 октября, впоследствии информация о нем разошлась в социальных сетях.

"Как установлено, 24 октября текущего года в ОМВД России по Октябрьскому району Рязани поступило сообщение о том, что в Областную детскую клиническую больницу из общежития Рязанского политехнического колледжа с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован учащийся колледжа Алексей Д., 2002 г.р.", — говорится в сообщении.

По данным СК, в записи в медицинских документах говорится, что, вернувшись в общежитие после тренировки по боксу, юноша пожаловался на головную боль, ему вызвали скорую".

"По пути следования в автомобиле скорой помощи подросток впал в кому. По информации медицинского учреждения, 8 ноября подросток вышел из комы. В настоящее время опасность для его жизни купирована, состояние тяжелое, медицинская помощь оказывается в полном объёме, на данный момент мальчик нетранспортабелен", — информирует следствие.

По факту случившегося начала проверку полиция, однако СК инициировал передачу материалов проверки из органов внутренних дел ему. Следователями будут проверены все возможные версии случившегося, дана оценка условиям проведения тренировок, действиям (бездействию) руководства спортивной секции и студенческого общежития, а также других лиц.

"Устанавливаются другие возможные участники происшествия, будут проверены изложенные в опубликованной в социальных сетях информации сведения о том, что подросток пострадал от противоправных действий других учащихся, один из которых, по информации в социальных сетях, также был госпитализирован с травмой лица", — говорится в сообщении. Кроме того, следствие устанавливает круг общения подростка, психологическую атмосферу в стенах учебного заведения, а также выясняет, почему информация о ЧП своевременно не поступила в следствие из органов внутренних дел.