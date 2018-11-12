САМАРА, 12 ноя — РИА Новости. Жительница Самарской области подозревается в убийстве своей новорожденной дочери, возбуждено уголовное дело, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 6 ноября 41-летняя женщина на берегу озера Сарма в поселке Березовый Гай в Волжском районе Самарской области родила девочку, после чего задушила ее и выбросила в озеро. Тело младенца 9 ноября на берегу водоема нашел рыбак.

"Следственным отделом по городу Новокуйбышевск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)", — говорится в сообщении.

Как уточнила РИА Новости представитель СУСК, подозреваемая написала явку с повинной и в настоящее время находится под подпиской о невыезде, в ее семье уже есть четверо детей.