В Волгограде осудили мужчину, обманувшего страховую компанию

ВОЛГОГРАД, 12 ноя — РИА Новости. Жители Волгограда заключили фиктивную сделку о покупке металлических изделий и якобы отправили их в Казань, застраховав липовый груз на 15 миллионов рублей, а затем заявили в полицию о том, что товар был украден по дороге и попытались взыскать страховку – для одного из мошенников это обернулось 2 годами и 10 месяцами тюрьмы, сообщает в понедельник СУ СКР по Волгоградской области.

По данным следствия, в 2016 году двое волгоградцев фиктивно приобрели около 14 тысяч металлических резцов для токарных станков, затем якобы отправили изделия в Казань, предварительно застраховав их на 15 миллионов рублей. Через некоторое время мужчины обратились в полицию Саратовской области о том, что их "груз" был похищен. После того как было возбуждено уголовное дело, приятели стали требовать выплаты от страховой компании, но организация отказала, говорится в сообщении СК. Тогда предприниматели обратились в Арбитражный суд и выиграли дело, но юристы страховой компании усомнились в том, что сделка по покупке и транспортировке товара была на самом деле, и обратились в правоохранительные органы. Следователям удалось установить фиктивность сделки.

"В ходе расследования уголовного дела фигурант преступления полностью признал свою вину в содеянном, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Материалы следствия в отношении него были выделены в отдельное производство. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, в суде рассматривается дело его сообщника.