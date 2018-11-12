В Петербурге проверят информацию о конфликте группы подростков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Полиция начала проверку информации о групповом конфликте подростков на Караваевской улице в Петербурге, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

"Днем 11 ноября в полицию Невского района поступило сообщение о скоплении подростков во дворе дома 22 по Караваевской улице и возможной драке. На место оперативно прибыли сотрудники полиции. В отдел полиции для разбирательства были доставлены шесть подростков в возрасте от 13 до 17 лет, которые затем были переданы родителям", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с подростками проводится профилактическая работа.