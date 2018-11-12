МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста президенту Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерию Рухледеву, обвиняемому в растрате более 50 миллионов рублей из средств общества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы о продлении в отношении обвиняемого Рухледева меры пресечения в виде домашнего ареста до 23 января 2019 года оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения", — сказала судья.

Следователь в понедельник объяснил необходимость домашнего ареста тем, что Рухледев, находясь на свободе, может угрожать свидетелям, противодействовать следствию, а также скрыться, поскольку его дочь живет заграницей. Представитель прокуратуры доводы следствия поддержала.

Защита настаивает, что оснований для домашнего ареста Рухледева нет. "У нас есть доказательство того, что вменённые моему подзащитному два эпизода неверно вменены, он не виновен", — сказал адвокат президента ВОГ, прося постановление суда первой инстанции отменить, избрать Рухледева меру пресечения в виде подписки о невыезде. Защитник отметил, что "инициатором уголовного дела был сам" Рухледев, поэтому доводы следствия и прокуратуры о его намерении скрыться, по мнению адвоката, абсурдны.

Сам обвиняемый участвовал в процессе при помощи сурдопереводчика (язык жестов). "Я прошу Ваша честь, чтоб вы поддержали обращение моего защитника. Я за здоровый быт. Я за здоровое общество глухих. Адвокат уже сказал, что инициатива о возбуждении дела была моя. Я не считаю себя виновным", — огласил сурдопереводчик сказанное Рухледевым.

Из ранее оглашённых в суде материалов следует, что Рухледев считает себя жертвой оговора со стороны лиц, которые сами стремились избежать уголовной ответственности. Он подозревается по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Защита обвиняемого от подробных комментариев отказывается, так как следствие взяло подписку о неразглашении материалов дела. Условиями домашнего ареста главе ВОГ также запрещено давать комментарии СМИ. В рамках дела арестована также начальник управления финансов ВОГ Татьяна Зембатова. По версии следствия, было растрачено более 50 миллионов рублей, принадлежащих Всероссийскому обществу глухих. Уголовное дело было возбуждено в январе этого года.

Один эпизод, вменяемый Рухледеву, касается здания на улице Вилюйская в Москве, которым, по версии следствия, хотел завладеть глава ВОГ. Второй эпизод растраты связан с контрактом Общества более чем на 57 миллионов рублей, но что это за контракт — не ясно, утверждает адвокат обвиняемого Игорь Бармотин.