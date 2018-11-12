В Уфе более 60 человек эвакуировали из-за пожара в детском саду

УФА, 12 ноя — РИА Новости. Более 60 человек, в том числе 48 детей, были эвакуированы из детского сада в Уфе из-за пожара в подвале здания, никто не пострадал, сообщили в МЧС Башкирии.

По данным ведомства, возгорание в здании детского сада №66 произошло в 12.55 (10.55 мск). На место выехали 24 спасателя, а также медики, сотрудники газовой службы и электросетей.

"Эвакуация проведена сотрудниками детского сада. Эвакуированные в количестве 61 человека, из них 48 детей, на время размещены в столовой школы, которая находится в 20 метрах от детсада. Пострадавших нет", — сообщили в башкирском МЧС.

По данным ведомства, загорелась стиральная машина в подвальном помещении детского сада.

"В 13.09 (11.09 мск) возгорание было ликвидировано. Причины пожара выясняются. На месте работает дознаватель МЧС", — говорится в сообщении.