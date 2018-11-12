В Нижегородской области двое подростков спасли пенсионерку от грабителя

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Двое 16-летних подростков защитили 90-летнюю женщину от нападения грабителя и вызвали полицейских на помощь, сообщили РИА Новости в понедельник в ОМВД России по городу Бор Нижегородской области.

Инцидент произошел в октябре на остановке общественного транспорта "Борская ферма".

"Неизвестный мужчина среди дня напал на остановке на 90-летнюю старушку, отобрал у нее деньги и, повалив на землю, стал пинать беспомощную бабушку. В это время к остановке подъехал автобус, из которого выскочили 16-летние жители Бора Роман и Александр, которые бросились на помощь пожилой женщине. Они оттолкнули грабителя, помогли старушке подняться, вызвали скорую помощь и полицию", — рассказали в отделе полиции города Бор.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 53-летний житель Бора. Сейчас он арестован.

"Девятого ноября в ходе праздничной программы, посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел, начальник отдела МВД России по городу Бор Николай Черновский поблагодарил родителей за достойное воспитание сыновей и самих героев, вручив им благодарственные письма и памятные подарки", — сообщили в пресс-службе городского отдела полиции.

Собеседник агентства добавил, что "ребята учатся в техникумах, но им уже предложили подумать над тем, чтобы в будущем пойти работать в полицию".