Число отравившихся школьников в Пензенской области выросло до 19 человек

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Число учеников школы в селе Бессоновка Пензенской области, госпитализированных с признаками острой кишечной инфекции, увеличилось до 19 человек, сообщили РИА Новости в понедельник в областном минздраве.

Ранее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что 8-9 ноября в медучреждения обратились 10 учащихся школы в селе Бессоновка с признаками острой кишечной инфекции. По данному факту прокуратура начала проверку соблюдения требований законодательства при организации питания и создания безопасных условий пребывания детей в школе. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. Школа приостановила учебный процесс.

"На сегодняшний день 19 школьников (госпитализированы. — Прим. ред.)", — сказала собеседница агентства.