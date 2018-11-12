В ЕАО умер пострадавший при взрыве газа

ХАБАРОВСК, 12 ноя — РИА Новости. Мужчина, который получил 70% ожогов тела при взрыве газа в поселке Приамурский Еврейской автономной области, скончался, сообщили РИА Новости в администрации поселка.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом и пожар произошли в поселке Приамурский Еврейской автономной области в пятиэтажном доме 6 ноября. Дом не был газифицирован. Пострадали пять человек, в том числе ребенок до 1 года. Один из пострадавших с 70% ожогов тела находился в реанимации во второй краевой больнице в Хабаровске.

"Мужчина, пострадавший при взрыве газа, умер в больнице. Похороны запланированы на среду", — сообщил собеседник агентства.

Ранее СК возбудил дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ. Непригодными для заселения после ЧП оказались 28 квартир во втором и третьем подъездах, где проживает 71 человек. Несколько семей размещены в гостинице и в резервном фонде, большинство у родственников.