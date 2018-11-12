Семьям пропавших в Охотском море моряков выплатят по 300 тысяч рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя — РИА Новости. Власти Камчатки заплатят семьям пропавших без вести в результате затопления сухогруза "Анатолий Крашенинников" моряков по 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В пятницу в Охотском море недалеко от мыса Лопатка затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников", порт приписки Петропавловск-Камчатский. Судно затонуло полностью. Десять человек, находящихся на борту, были спасены, трое — капитан, старший помощник и вахтенный механик — пропали. В настоящее время из-за циклона их поиски приостановлены. Следователи возбудили уголовное дело. В качестве основной версии затопления судна рассматривается смещение груза, произошедшее из-за шторма.

"По поручению губернатора Владимира Илюхина в ближайшее время семьи капитана, старпома и вахтенного механика получат выплаты из бюджета края. Их размер составит 300 тысяч рублей. Кроме того, материальная помощь будет оказана со стороны компании-собственника, представитель которой отметил, что люди, находившиеся на борту, и само судно были застрахованы, что дает право на получение страховых выплат. Также родственникам пропавших без вести будет оказана юридическая помощь. С каждым из членов семей персонально будут работать психологи и сотрудники министерства социального развития и труда Камчатки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в понедельник состоялась встреча представителей краевого правительства, компании-судовладельца, фонда социального страхования с родственниками находившихся на борту сухогруза "Анатолий Крашенинников" людей. Им рассказали о порядке получения компенсаций.

"Десять спасшихся членов экипажа и пассажиров сухогруза продолжают оставаться на плавбазе "Дальмос". В акватории Охотского моря шторм, перегрузка людей на проходящие мимо суда слишком опасна. Как только погода стабилизируется, мы сразу же отправим людей в Петропавловск-Камчатский. Им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая помощь", — приводит пресс-служба слова зампреда краевого правительства Сергея Хабарова.

Он добавил, что здоровью спасённых членов экипажа и пассажиров в настоящее время ничего не угрожает.