САМАРА, 12 ноя — РИА Новости. Состояние бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева, на которого напали неизвестные, остается стабильным, сообщила РИА Новости представитель правительства региона.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что четверо неизвестных 10 ноября проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и нанесли ему телесные повреждения. С ножевым ранением он был госпитализирован в Красноярскую районную больницу, где его прооперировали. По данным областных властей, 11 ноября Кинжабаева перевели в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина.

"Пациент находится под наблюдением медиков. Состояние стабильное", — сказала собеседница агентства.

Раскрыть подробности она не смогла, так как, по ее словам, Кинжабаев не дал разрешения на разглашение деталей.

По факту нападения на Кинжабаева полиция 11 ноября возбудила уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", которое позже передали для расследования в следственный комитет. Розыск подозреваемых продолжается.

Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, сейчас, согласно данным на сайте столичного территориального управления Росимущества, в Москве он занимает пост и.о. руководителя территориального управления ведомства.