Экс-директору лагеря под Иваново, запиравшей детей, предъявили обвинение

ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в истязании и незаконном лишении свободы бывшему директору детского лагеря в Ивановской области, где воспитанников на несколько суток запирали в "карцере", сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Котова.

По данным СК, летом 2018 года директор детского оздоровительного лагеря Ивановской области "Радуга" организовала в деревянном жилом корпусе специальную комнату без окон — "карцер". Туда за разные провинности на срок от нескольких часов до нескольких суток отправлялись воспитанники, которых выпускали из заточения только для приема пищи и отправления естественных надобностей.

В отношении экс-директора детского оздоровительного лагеря возбуждены уголовные дела о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников. Санкция данных статей предусматривает до семи лет лишения свободы. Женщину задержали.

"В настоящий момент ей предъявлено обвинение по тем же статьям. Избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: обвиняемой нельзя выходить из дома с 21.00 до 6.00 утра следующего дня, общаться с потерпевшими и свидетелями, пользоваться средствами связи и информационно-коммуникационной сетью", — сказала Котова.

По ее словам, пострадавшими на данный момент являются восемь детей в возрасте от 9 до 13 лет, в основном — мальчики. Следствие выясняет, совершались ли в отношении детей иные преступления в период их пребывания в детском лагере.