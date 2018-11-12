ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Более 20 иностранных биологов — специалистов по китообразным подписали обращение в департамент Росприроднадзора по ДФО с призывом не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год, сообщили журналистам авторы обращения — общественные организации "Друзья океана", "Экологическая вахта Сахалина" и научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа".
Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух. СУСК РФ по Приморскому краю также начало проверку — следователи совместно со специалистами проверят законность вылова млекопитающих и соблюдение условий их содержания в неволе.
Экологи предоставили копию обращения, под которым подписались 25 ученых из США, Канады, Новой Зеландии, Гонконга, Греции, Италии, Великобритании, Швейцарии.
"Двадцать пять экспертов из 8 стран просят ведомство и созданную им экспертную комиссию не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год и считают, что продолжение живоотлова в Охотском море может быстро истощить всю популяцию", — говорится в сообщении экологов.
Как сообщил РИА Новости представитель департамента Росприроднадзора по ДФО, обращение ученых поступило, оно будет зарегистрировано.
"К нам приходят множество аналогичных петиций с сайта с петициями. Кроме этого, сегодня поступило обращение от ученых. Оно будет зарегистрировано, возможно, потребует ответа, либо мы его перенаправим в центральный аппарат Росприроднадзора", — сказал собеседник.
По его словам, департамент не принимает решения по ОДУ косаток и белух.