ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Более 20 иностранных биологов — специалистов по китообразным подписали обращение в департамент Росприроднадзора по ДФО с призывом не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год, сообщили журналистам авторы обращения — общественные организации "Друзья океана", "Экологическая вахта Сахалина" и научно-экологический Центр спасения дельфинов "Дельфа".

Ранее в Greenpeace России РИА Новости сообщили, что незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток готовится в РФ, за последние пять лет туда уже было вывезено 15 этих морских млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, заявили, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ.

Во Владивостокской природоохранной прокуратуре ранее сообщили, что начали проверку условий и целей содержания в бухте Средняя в Приморье краснокнижных косаток и белух. По данным прокуратуры, там в вольерах находятся 11 косаток и несколько десятков белух. СУСК РФ по Приморскому краю также начало проверку — следователи совместно со специалистами проверят законность вылова млекопитающих и соблюдение условий их содержания в неволе.

Экологи предоставили копию обращения, под которым подписались 25 ученых из США, Канады, Новой Зеландии, Гонконга, Греции, Италии, Великобритании, Швейцарии.

"Двадцать пять экспертов из 8 стран просят ведомство и созданную им экспертную комиссию не одобрять общий допустимый улов (ОДУ) косаток на 2019 год и считают, что продолжение живоотлова в Охотском море может быстро истощить всю популяцию", — говорится в сообщении экологов.

Отмечается, что в случае положительного заключения госэкспертизы по материалам ОДУ будет разрешен вылов еще 13 косаток и сотни белух в Охотском море. Авторы обращения отмечают, что это может нести серьезные последствия для популяций этих видов. Также экологи сообщают, что среди находящихся в бухте Средней в Приморье животных — 15 детенышей белух, которые еще не имеют зубов и должны питаться молоком матери. Отлов сеголеток запрещен действующим законодательством.

Как сообщил РИА Новости представитель департамента Росприроднадзора по ДФО, обращение ученых поступило, оно будет зарегистрировано.

"К нам приходят множество аналогичных петиций с сайта с петициями. Кроме этого, сегодня поступило обращение от ученых. Оно будет зарегистрировано, возможно, потребует ответа, либо мы его перенаправим в центральный аппарат Росприроднадзора", — сказал собеседник.

По его словам, департамент не принимает решения по ОДУ косаток и белух.