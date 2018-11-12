УФА, 12 ноя — РИА Новости. Сторона защиты трёх экс-полицейских, подозреваемых по делу об изнасиловании в Уфе, не намерена подавать кассацию на решение Верховного суда Башкирии о сохранении их ареста, сообщил РИА Новости адвокат одного из подозреваемых Аслям Халиков.

"Кассацию на решение Верховного суда о сохранении ареста подозреваемым в изнасиловании полицейским не будем подавать, потому что это бесполезно. Практика показывает, что решение верховной инстанции обычно на 100% остаётся без изменений", — заявил адвокат агентству.

Он отметил, что защитники намерены разобраться в законности ареста и предъявления обвинения подозреваемым. "На этой неделе с адвокатами более тщательно исследуем материалы уголовного дела, суммируем факты, чтоб оценить законность возбуждения дела, ареста и предъявления обвинения", — сказал адвокат.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера.

После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление районного суда, но Верховный суд Башкирии оставил арест в силе.