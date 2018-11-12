Названа возможная причина аварий на теплосетях под Саратовом

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Предварительной причиной двух аварий на теплосетях в городе Балаково Саратовской области, оставивших в восьмиградусный мороз без отопления 25 многоквартирных домов и два социальных объекта, стала коррозия трубопровода, сообщила пресс-служба саратовского филиала ПАО "Т Плюс".

Ранее администрация Балаковского района сообщила, что повреждение произошло в воскресенье на магистральной теплотрассе диаметром 500 миллиметров в районе дома 35 по улице Трнавской в Балаково, но к утру понедельника, когда первую аварию устранили, на том же участке трубопровода произошел второй порыв. Изначально в зону отключения попали 37 многоквартирных домов, в которых проживают около 6,8 тысячи человек, но к утру понедельника без отопления оставались 25 домов, детсад и гимназия.

"Сегодня дефектный участок трубопровода будет отправлен на исследование в лабораторию металлов. По предварительной оценке, причиной повреждений стала внешняя коррозия металла, вызванная подтоплением теплотрассы со стороны смежных коммуникаций", — говорится в сообщении.

Однако в МУП "Балаково-Водоканал" заявили, что в районе пересечения улиц Трнавского и Бульвар Роз в течение последних пяти лет аварий на водопроводных сетях не было.