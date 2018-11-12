В Саратовской области произошла вторая за сутки авария на теплосетях

САРАТОВ, 12 ноя — РИА Новости. Вторая за сутки авария на одном и том же участке теплосетей произошла в городе Балаково Саратовской области: в восьмиградусный мороз без отопления с воскресенья остаются 25 многоквартирных домов и два социальных объекта, сообщает администрация Балаковского района.

Повреждение произошло в воскресенье на магистральном трубопроводе центрального отопления диаметром 500 миллиметров в районе дома 35 по улице Трнавской в Балаково, в зону отключения попали 37 многоквартирных домов, в которых проживают около 6,8 тысячи человек, к вечеру воскресенья тепло вернулось в 12 из 37 домов. В ночь на понедельник авария была устранена.

"Утром 12 ноября… обнаружен второй порыв на трубопроводе 500 миллиметров. Заполнение системы приостановлено, производится откачка воды для проведения сварочных работ. В зоне отсутствия отопления остаются 25 домов, гимназия №2, детский сад №64 и отделение почты", — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что детский сад будет работать штатно, температуру планируется поддерживать электрорадиаторами, а в гимназии уроки будут сокращенными.

Как уточнила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Ирина Шварцкопф, в районе Балаково, где есть проблемы с теплоснабжением, отсутствуют государственные учреждения здравоохранения.

В настоящее время в Балаково минус восемь градусов.