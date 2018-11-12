В ЯНАО пьяный водитель насмерть сбил 15-летнюю девушку

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 ноя — РИА Новости. Пьяный водитель в Новом Уренгое (ЯНАО) насмерть сбил 15-летнюю девушку, переходившую дорогу по "зебре", сообщает окружное управление ГИБДД.

Авария произошла вечером в воскресенье. По данным автоинспекции, водитель за рулем иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбил несовершеннолетнюю в тот момент, когда она шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП 15-летняя пешеход скончалась на месте до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.

В свою очередь городской отдел МВД уточняет, что водитель скрылся с места происшествия, однако вскоре правоохранители установили личность предполагаемого виновника аварии. "Возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия", — добавили в ведомстве.

По данным регионального ГИБДД, это третий дорожный инцидент на Ямале с начала 2018 года, в котором гибнет несовершеннолетний.