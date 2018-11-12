В Красноярске проверят обстоятельства аварийной посадки Boeing

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Следователи в Красноярске начали проверку после аварийной посадки из-за проблем с закрылками летевшего в Норильск Boeing, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводится проверка по факту аварийной посадки самолета Boeing 737-800, следовавшего рейсом Домодедово-Норильск", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 12 ноября около 06.20 по местному времени в аэропорту Норильска произвел аварийную посадку самолет Boeing 737-800. На борту, предварительно, находилось семь членов экипажа, 178 пассажиров, в числе которых находилось 26 детей.

Отмечается, что во время подлета к аэропорту у самолета не вышли закрылки. Перед посадкой на взлетно-посадочную полосу закрылки вышли, и воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Норильска. Никто из находившихся на борту не пострадал.