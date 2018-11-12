Суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор экс-главе Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя — РИА Новости. В Сахалинском областном суде в понедельник началось предварительное заседание по апелляции на приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным, осужденным по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Заседание апелляционной инстанции ведут трое судей.
"Мы озвучим жалобы защиты. Затем свои жалобы изложат судейской коллегии сами подсудимые — Хорошавин, Карепкин и Икрамов", — рассказала перед заседанием адвокат экс-главы региона Ольга Артюхова.
В начале заседания коллегия под председательством Юлии Терлецкой отклонил ходатайство Карепкин о включении в состав защиты его супруги.
В настоящее время суд решает технические моменты.