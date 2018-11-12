Суд приступил к рассмотрению апелляции на приговор экс-главе Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноя — РИА Новости. В Сахалинском областном суде в понедельник началось предварительное заседание по апелляции на приговор экс-губернатору региона Александру Хорошавину и его бывшим подчиненным, осужденным по делу о взятках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года, 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Девятого февраля 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей, экс-зампреда правительства Сергея Карепкина — к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 4 миллиона рублей, экс-советника главы региона Андрея Икрамова — к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в 171 миллион рублей. Адвокаты фигурантов подали апелляционные жалобы в городской суд Южно-Сахалинска почти восемь месяцев назад.

Заседание апелляционной инстанции ведут трое судей.

"Мы озвучим жалобы защиты. Затем свои жалобы изложат судейской коллегии сами подсудимые — Хорошавин, Карепкин и Икрамов", — рассказала перед заседанием адвокат экс-главы региона Ольга Артюхова.

В начале заседания коллегия под председательством Юлии Терлецкой отклонил ходатайство Карепкин о включении в состав защиты его супруги.

В настоящее время суд решает технические моменты.