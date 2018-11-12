В Хабаровском крае более тысячи домов остались без электроснабжения

ХАБАРОВСК, 12 ноя — РИА Новости. Электроснабжение более 1,1 тысячи домов в шести поселках двух районов Хабаровского края нарушено в понедельник, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"Двенадцатого ноября в ЦУКС МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация, что в Нанайском районе произошло аварийное отключение электроснабжения на линии Лидога – Дубовый Мыс. Под ограничение попали четыре населенных пункта Дубовый Мыс, Дада, Найхин, Даерга. Без электроснабжения остались 830 домов. Социально значимые объекты и котельные запитаны от резервных источников питания, их работа не приостановлена", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что поступила информация о нарушении электроснабжения в двух населенных пунктах в Солнечном районе — поселка Харпичан и села Кондон. "Без электроснабжения остаются 312 жилых домов, шесть социально-значимых объектов. Все социально значимые объекты и котельные запитаны от резервных источников питания", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нанайском районе бригады электросетей уже ведут аварийно-восстановительные работы. В Солнечном районе линию обследуют.

Ранее сообщалось, что с пятницы Хабаровский край находится под властью циклона, который принес в регион мокрый снег и ветер. Из-за гололеда закрывали движение междугородних автобусов из Хабаровска в Комсомольск и Биробиджан.