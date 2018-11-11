В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за циклона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 ноя — РИА Новости. В столице Камчатки из-за циклона отменены занятия первой смены в школах и учреждениях дополнительного образования, сообщает мэрия Петропавловска-Камчатского.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями занятия первой смены во всех классах школ Петропавловска-Камчатского отменены. Также отменены занятия в учреждениях дополнительного образования. Детские сады продолжают работать в прежнем режиме", — говорится в сообщении.
В администрации города также обратились к автомобилистам с просьбой по возможности не выезжать на дороги Петропавловска-Камчатского и воспользоваться общественным транспортом.