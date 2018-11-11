Под Истрой загорелись торговые павильоны

Ликвидация пожара в строении в городском округе Истра. 11 ноября 2018

Ликвидация пожара в строении в городском округе Истра. 11 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Возгорание торговых павильонов на общей площади 525 квадратных метров потушено в поселке Павловская Слобода городского округа Истра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Пресс-служба ведомства сообщает, что в 14.56 поступила информация о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Истра, поселок Павловская Слобода, улица Ленина.

"В 15.29 — локализация пожара на площади 525 квадратных метров. В 16.01 — ликвидация открытого горения. В 19.05 — ликвидация пожара", — говорится в сообщении.

На сайте ведомства сообщается, что пострадавших нет.