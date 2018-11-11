САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело о нападении на экс-руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева передано из МВД в СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что четверо неизвестных 10 ноября проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и нанесли ему телесные повреждения. С ножевым ранением он был госпитализирован в Красноярскую районную больницу, где его прооперировали. По данным областных властей, Кинжабаева перевели в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина, он находится в стабильно тяжелом состоянии.

По факту нападения ГУМВД по Самарской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

"Уголовное дело по факту нападения на Кинжабаева передали из полиции в следственный комитет", — сказал собеседник агентства.

Имя пострадавшего в ГУМВД и СУСК не называют. В следственном управлении по региону сообщили, что третий отдел по расследованию особо важных дел СУСК по Самарской области принял к своему производству уголовное дело, возбужденное полицией после нападения 10 ноября на мужчину 1969 года рождения.

По информации следователей, в настоящее время розыск подозреваемых продолжается.

Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, сейчас, согласно данным, размещенным на сайте столичного территориального управления Росимущества, в Москве он занимает пост и.о. руководителя ведомства.