По нападению на экс-главу самарского управления Росимущества возбудили дело

САМАРА, 11 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после нападения на экс-руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что четверо неизвестных 10 ноября проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и нанесли ему телесные повреждения. С ножевым ранением он был госпитализирован в Красноярскую районную больницу, где его прооперировали. По данным областных властей, Кинжабаев находится в стабильно тяжелом состоянии.

"По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — сказал собеседник агентства.

В ГУМВД по Самарской области РИА Новости сообщили, что поиск злоумышленников продолжается, имя пострадавшего в полиции не называют.

Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области, сейчас, согласно данным, размещенным на сайте столичного территориального управления Росимущества, в Москве он занимает пост и.о. руководителя ведомства.