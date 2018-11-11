Возгорание в металлическом ангаре в Москве локализовано

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пожар в металлическом ангаре в Москве локализован, сообщается на сайте столичного ГУМЧС России.

"В 06 часов 36 минут пожар в ангаре по адресу: улица Адмирала Корнилова, владение 5 локализован", — говорится в сообщении.

Утром 11 ноября в 04 часа 48 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Адмирала Корнилова, владение 5, где загорелся одноэтажный металлический ангар на площади 200 квадратных метров.

Отмечается, что информации о пострадавших по-прежнему не поступало. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.