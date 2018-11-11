Спасатели приостановили поиски затонувшего у берегов Камчатки судна

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Поиски судна "Анатолий Крашенинников" в Охотском море у берегов Камчатки пока не дали результатов и возобновятся при благоприятных погодных условиях, сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В пятницу в Охотском море недалеко от мыса Лопатка затонул сухогруз "Анатолий Крашенинников", порт приписки Петропавловск-Камчатский. Десять человек, находящихся на борту, были спасены, трое пропали. На их поиски в субботу утром вылетел вертолёт МЧС. Следователи возбудили уголовное дело.

"Вертолёт Ми-8 МЧС России, который вёл поиски в районе крушения судна "Анатолий Крашенинников", вернулся на базу. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. При благоприятных погодных условиях поиски будут продолжены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту вертолета находилась поисковая группа из 12 человек: спасатели камчатского филиала дальневосточного поисково-спасательного отряда, представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю и полицейские.

"Площадь поиска составила около двух тысяч квадратных километров. Поиски результатов не дали", — добавляется в сообщении.