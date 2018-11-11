В Нижнем Тагиле произошел пожар в цехе Уралвагонзавода

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пожар произошел на площади 40 квадратных метров в цехе Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле, специалисты справились с огнем за час, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в цехе по производству железнодорожных тележек, поступило в 22.12 местного времени в субботу (20.12 мск).

"До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание покинули 82 человека. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС пояснили, что возгорание не представляло опасности и не несло угрозы жизни людей и производственному процессу.

Ведомство отметило, что "чуть более часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем в цехе". Отмечается, что в тушении были задействованы 27 человек и девять единиц пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается.