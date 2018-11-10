Под Самарой неизвестные напали на экс-главу управления Росимущества

САМАРА, 10 ноя — РИА Новости. Неизвестные напали на бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Самарской области Айвара Кинжабаева, он госпитализирован с ножевым ранением, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Четверо неизвестных проникли в дом Кинжабаева в Красноярском районе Самарской области и нанесли телесные повреждения. С ножевым ранением он был госпитализирован в больницу", — сказал собеседник агентства.

В ГУМВД по Самарской области РИА Новости сообщили, что на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, ведется работа по установлению личностей злоумышленников. Имя пострадавшего в полиции не назвали.

Представитель пресс-службы правительства региона сказала РИА Новости, что в настоящее время за жизнь Кинжабаева борются медики Красноярской районной больницы, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к ним на помощь выдвинулась бригада медиков из центра медицины катастроф.

Айвар Кинжабаев с 2005 года возглавлял теруправление Росимущества в Самарской области, сейчас, согласно данным, размещенным на сайте столичного теруправления Росимущества, в Москве он занимает пост и.о. руководителя ведомства.