В Петербурге полностью потушили пожар в гипермаркете "Лента"

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пожар в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге полностью потушен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание.