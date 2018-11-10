В Петербурге полностью потушили пожар в гипермаркете "Лента"

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (18)

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Пожар в гипермаркете "Лента" в Санкт-Петербурге полностью потушен, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Объявлена полная ликвидация пожара. Проводится разбор завалов", — сказал собеседник агентства.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,2 тысячи квадратных метров. Спасателями эвакуировано 100 человек персонала и посетителей, остальные люди успели самостоятельно покинуть здание.