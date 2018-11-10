В СК назвали предварительную версию смерти четырех человек в Электростали

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти у семьи из Электростали, по предварительным данным, они скончались от пищевого отравления, сообщает ГСУСК по Московской области.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что тела четырех человек обнаружены в квартире жилого дома в Электростали Московской области, предварительно, смерть носит криминальный характер. В свою очередь источник в правоохранительных органах Подмосковья заявил, что семья могла погибнуть от отравления газом.

По данным следствия, 10 ноября в квартире дома на улице Победы в Электростали обнаружены тела семейной пары и двоих детей 2009 и 2016 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти. Добавляется, что на место незамедлительно выехала следственная группа, в том числе криминалисты ГСУСК РФ по Московской области.

Добавляется, что приехавшие на место сотрудники газовой службы произвели замеры концентрации газовых примесей в воздухе. Утечка газа не выявлена. Кроме того, в ходе осмотра места происшествия изъяты продукты, которые накануне члены семьи употребили в пищу.

"По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления", — говорится в сообщении.