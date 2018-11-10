В Электростали в квартире нашли тела четырех человек

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Электросталь обнаружили тела четырех человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
При этом источник в правоохранительных органах Подмосковья рассказал РИА Новости, что люди могли отравиться газом.
На месте происшествия работают следователи, в том числе криминалисты подмосковного главка Следственного комитета.
Позже стало известно, что правоохранители не считают смерть насильственной. Погибшие — семейная пара и двое детей 2009 и 2016 годов рождения.
Сотрудники газовой службы произвели замеры концентрации газовых примесей в воздухе в квартире и не выявили утечки газа. Кроме того, специалисты изъяли продукты, которые члены семьи накануне употребили в пищу.
"По предварительной версии, они скончались в результате пищевого отравления", — сообщает СК. В качестве одной из версий рассматривается отравление грибами.