В Башкирии легковушка столкнулась с грузовым поездом

УФА, 10 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом в Башкирии, погиб один человек, сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

По данным ведомства, трагедия произошла в субботу около 15.00 (13.00 мск) в Янаульском районе на железнодорожном переезде на станции Банибаш.

"Местный житель, 63-летний мужчина, двигаясь за рулём Lifan в направлении Янаула, предположительно, решил проехать на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. Это и послужило причиной столкновения с грузовым составом. В результате аварии водитель погиб на месте происшествия",- говорится в сообщении республиканского ГИБДД.

Отмечается, что переезд не был оборудован барьерными сооружениями и шлагбаумом.