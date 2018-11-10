СК начал проверку после пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента с газом в квартире на юго-западе Москвы, где пострадали двое мужчин, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По предварительным данным следствия, в субботу в квартире жилого дома на улице Островитянова произошел хлопок газа. Пострадали двое проживающих в этой квартире мужчин, они госпитализированы.

"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве проводится доследственная проверка", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи осматривают место происшествия.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Островитянова, 20, корпус 1 произошел пожар. Его причиной послужил, по данным экстренных служб столицы, хлопок газа. Был эвакуирован подъезд, пожар потушили. Вместе с тем в "Мосгазе" заявили, что взрыв бытового газа не мог стать причиной возгорания.