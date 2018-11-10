Пострадавших при взрыве под Самарой перевели в областную больницу

Спасатели на месте взрыва бытового газа в частном доме в Самаре. Архивное фото

Спасатели на месте взрыва бытового газа в частном доме в Самаре. Архивное фото

САМАРА, 10 ноя — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве боеприпаса во время утилизации на полигоне под Самарой переведены из районной больницы в областную, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона.

Ранее СУСК по Самарской области сообщал, что 9 ноября около 16.00 (15.00 мск) при проведении разгрузочных работ боеприпасов на территории Приволжского государственного испытательного полигона в городе Чапаевск Самарской области произошла детонация зенитного снаряда. Пострадали четыре человека, в состоянии средней тяжести они были доставлены в Чапаевскую районную больницу.

"Четверо пострадавших переведены в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина под наблюдение областных врачей. Их состояние удовлетворительное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.

По факту взрыва СУСК по региону проводит доследственную проверку.