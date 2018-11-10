Пострадавших при взрыве под Самарой перевели в областную больницу

САМАРА, 10 ноя — РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве боеприпаса во время утилизации на полигоне под Самарой переведены из районной больницы в областную, их состояние удовлетворительное, сообщила РИА Новости представитель минздрава региона.
"Четверо пострадавших переведены в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина под наблюдение областных врачей. Их состояние удовлетворительное. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", — сказала собеседница агентства.
По факту взрыва СУСК по региону проводит доследственную проверку.