В Петербурге ликвидировали открытое горение в гипермаркете

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара в торговом центре Лента на Набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Открытое горение в гипермаркете "Лента" в Петербурге ликвидировано, заявил представитель МЧС на месте ЧП.

"Открытое горение ликвидировано", — сказал представитель МЧС.

Он добавил, что "осталось 200 квадратных метров — тление очагов".

Сообщение о возгорании в круглосуточном гипермаркете "Лента" на набережной Обводного канала, дом 118, корпус 7 поступило в 8.30. Площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров, произошло обрушение кровли на площади 3,8 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировано 100 человек, остальные люди вышли сами. В настоящее время пожар локализован, его ранг был понижен с третьего номера до второго.