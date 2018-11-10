При пожаре в гипермаркете в Петербурге никто не пострадал, сообщили в МЧС

Пожар в гипермаркете "Лента" в Петербурге (9)

Пожар в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

Пожар в гипермаркете Лента в Санкт-Петербурге. 10 ноября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РИА Новости. Погибших и пострадавших при пожаре в гипермаркете "Лента" в Петербурге нет, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Сообщение о возгорании в гипермаркете "Лент" на набережной Обводного канала, дом 118 поступило в 8.30. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя 8 минут. Происходит горение обстановки торгового зала на площади 4,8 тысячи квадратных метров.

"Из здания гипермаркета эвакуировано 800 человек. Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

В районе пожара и на близлежащей территории работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория комитета по вопросам законности, правопорядка. Ее специалисты каждые 15-20 минут проводят все необходимые замеры воздуха. Превышения норм предельно допустимой концентрации не выявлено.