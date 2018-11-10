В Москве потушили пожар в жилом доме

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Спасатели потушили пожар в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

"Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарных в 07.34 минут пожар был ликвидирован", — говорится в сообщении.

Хлопок произошел в квартире на первом этаже по адресу улица Островитянова дом 20, корпус 1. В квартире частично деформированы панели, в подъезде нарушено остекление. Из подъезда были эвакуированы 25 человек. Пострадали 4 человека.